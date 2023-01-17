Федяева Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяева Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.2012

Муж: Федяев Алексей Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.2013

Сын: Федяев Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Федяев Алексей Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.2019

Дочь: Федяева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Федяев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяев Алексей Сергеевич

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