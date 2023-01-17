Федяева Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.2012
Рождение ребёнка
01.07.2013
Отец ребёнка: Федяев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.09.2019
Дочь: Федяева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Федяев Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно