Сенькина Татьяна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1928
Дата смерти01.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1955
Сын: Сенькин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Сенькин Василий Иванович
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1960
Сын: Сенькин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сенькин Василий Иванович
Смерть
01.06.2022