Сенькина Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенькина Татьяна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1928

Дата смерти

01.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1955

Сын: Сенькин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Сенькин Василий Иванович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1960

Сын: Сенькин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сенькин Василий Иванович

Смерть
01.06.2022
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