Шестопалова Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестипалов Николай Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестипалов Николай Александрович

Рождение ребёнка
05.05.1971

Сын: Шестипалов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шестипалов Николай Александрович

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