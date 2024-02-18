Шестопалова Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестипалов Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.05.1971
Сын: Шестипалов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шестипалов Николай Александрович