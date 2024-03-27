Судияров Хамзя Ибрагимович
Место рожденияс.Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Судияров Ибрагим
Мать: ?
Военная награда
Неизвестно
Судияров Хамзя Ибрагимович Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: __.__.1913 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Уразовка Наименование военкомата: Сергачский РВК, Горьковская обл., Сергачский р-н Дата призыва: 1938-11-29 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 500 опаб 159 УР 50 ск
Судияров Хамзя Ибрагимович Майор|подполковник, __.__.1913Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Уразовка. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За боевые заслуги» 17.04.1944 Орден Отечественн... Показать все
Смерть
Неизвестно