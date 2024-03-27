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Судияров Хамзя Ибрагимович

Место рождения

с.Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Судияров Ибрагим

Мать: ?

Военная награда
Неизвестно
Судияров Хамзя Ибрагимович Майор|подполковник, __.__.1913Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Уразовка. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За боевые заслуги» 17.04.1944 Орден Отечественн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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