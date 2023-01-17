Klepinine (Stepanova Степанова) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти11.02.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1899
Сын: Клепинин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Клепинин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1901
Дочь: Pokrovsky Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Клепинин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
14.04.1904
Сын: Клепинин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Клепинин Андрей Николаевич
Смерть
11.02.1922
Belgrade, Serbia
Похороны
Неизвестно
Belgrad, City of Belgrade, Serbia