Klepinine (Stepanova Степанова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klepinine (Stepanova Степанова) Софья Александровна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

11.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Клепинин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Клепинин Андрей Николаевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1901

Дочь: Pokrovsky Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Клепинин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
14.04.1904

Сын: Клепинин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Клепинин Андрей Николаевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
11.02.1922
Belgrade, Serbia
Похороны
Неизвестно
Belgrad, City of Belgrade, Serbia
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