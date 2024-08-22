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Ширяев Андрей Романов

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Роман Евгениев или Евлантьев

Мать: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Дочь: (Ширяева) Елена Андреева

Мать ребёнка: Ширяева Матрона Стефанова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Андрей Романов Ширяев и законная его жена Матрона Стефанова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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