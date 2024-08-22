Ширяев Андрей Романов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширяев Роман Евгениев или Евлантьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.
Дочь: (Ширяева) Елена Андреева
Мать ребёнка: Ширяева Матрона Стефанова
Деревни Нератовки крестьянин Андрей Романов Ширяев и законная его жена Матрона Стефанова,оба православные
Смерть
Неизвестно