Лямина (Гладышева) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Гладышева) Таисия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1915 ст.

Дата смерти

12.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Михаил Яковлевич

Смерть
12.12.2000
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