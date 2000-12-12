Лямина (Гладышева) Таисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1915 ст.
Дата смерти12.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лямин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2000