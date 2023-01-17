Климина (Ветрова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина (Ветрова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1968

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1968

Отец: Ветров Михаил Андреевич

Мать: Ветрова Анна Данииловна

Рождение ребёнка
10.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климин Юрий Иванович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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