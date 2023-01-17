Климина (Ветрова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1968
Отец: Ветров Михаил Андреевич
Мать: Ветрова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
10.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климин Юрий Иванович
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)