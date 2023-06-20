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Белов Роман Александрович
Белов Роман Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1976
Пол
Мужской
Отец
Белов Александр Арсеньевич
1942 г.р.
Мать
Белова (Соловьева) Нина Анатольевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1976
Отец:
Белов Александр Арсеньевич
Мать:
Белова Нина Анатольевна
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