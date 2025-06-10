Романова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.
Сын: Романов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Романова Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович
данные с ПХК
Рождение ребёнка
17.03.1880 ст.
Дочь: (Романова) Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1881 ст.
Дочь: Столярова (Романова) Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.
Дочь: (Романова) Ольга Кондратьевна
Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович