Романова Мария Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Кондратий Федорович

Рождение ребёнка
07.11.1874 ст.

Сын: Романов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Романова Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные с ПХК
Рождение ребёнка
17.03.1880 ст.

Дочь: (Романова) Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1881 ст.

Дочь: Столярова (Романова) Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.

Дочь: (Романова) Ольга Кондратьевна

Отец ребёнка: Романов Кондратий Федорович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

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