Фичкина Дарья Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФичкина Дарья Харламовна

Фичкина Дарья Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фичкина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Фичкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фичкина) Федора Петровна

Отец ребёнка: Фичкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фичкин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Фичкин Петр

Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Фичкин Петр

Рождение ребёнка
1912

Сын: Фичкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Фичкин Петр

Смерть
1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.