Фичкина Дарья Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фичкина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Фичкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фичкина) Федора Петровна
Отец ребёнка: Фичкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фичкин Петр
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Фичкин Петр
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Фичкин Петр