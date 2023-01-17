Абрамович Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович Алексей Владимирович

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

11.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
04.09.2010

Жена: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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