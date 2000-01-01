(Кадышникова) Полагея Прошоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кадышникова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кадышников Тимофей Миронович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кадышников Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Кадышников Тимофей Миронович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кадышников Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Кадышников Тимофей Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня