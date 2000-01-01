(Кадышникова) Полагея Прошоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Полагея Прошоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кадышникова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Кадышников Тимофей Миронович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кадышников Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кадышников Тимофей Миронович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кадышников Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кадышников Тимофей Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Тимофей Миронович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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