Вуколова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вуколов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Вуколов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вуколова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Вуколов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вуколов Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно

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