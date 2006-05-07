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Соковнин Артём Николаевич
Соковнин Артём Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.2006
Пол
Мужской
Отец
Соковнин Николай Евгеньевич
Мать
Соковнина Татьяна Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2006
Отец:
Соковнин Николай Евгеньевич
Мать:
Соковнина Татьяна Николаевна
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