Соковнин Артём Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоковнин Артём Николаевич

Соковнин Артём Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2006

Отец: Соковнин Николай Евгеньевич

Мать: Соковнина Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close