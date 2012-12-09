Дегтянникова (Зырянова) Валентина Алексеевна
Место рожденияПеребор
Дата рождения31.01.1923
Дата смерти09.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Перебор
Во времена всеобщей коллективизации семья уехала в г. Свердловск, временно жили под телегой в Пионерском посёлке.
Рождение ребёнка
28.01.1956
Сын: Дегтянников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дегтянников Николай Терентьевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2012
Кабардинка, город-курорт Геленджик, Краснодарский край