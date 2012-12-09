Дегтянникова (Зырянова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтянникова (Зырянова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Перебор

Дата рождения

31.01.1923

Дата смерти

09.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Перебор
Во времена всеобщей коллективизации семья уехала в г. Свердловск, временно жили под телегой в Пионерском посёлке.
Рождение ребёнка
28.01.1956

Сын: Дегтянников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дегтянников Николай Терентьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтянников Николай Терентьевич

Смерть
09.12.2012
Кабардинка, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
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