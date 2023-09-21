Савицкая Мария Лавретьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1881
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Дочь: (Савицкая) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Савицкий Андрей Иосифович
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Дочь: (Савицкая) Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Савицкий Андрей Иосифович
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Смерть
Неизвестно