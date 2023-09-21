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Савицкая Мария Лавретьевна

Место рождения

Колодное, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колодное, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Андрей Иосифович

Место жительства
1881
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Дочь: (Савицкая) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Савицкий Андрей Иосифович

Колодное, Тернопільська область
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Дочь: (Савицкая) Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Савицкий Андрей Иосифович

Колодное, Тернопільська область
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Смерть
Неизвестно

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