Петров Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван Алексеевич

Петров Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Гладей Софья Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
23.01.1933

Дочь: Черёмушкина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close