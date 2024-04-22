Петров Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Гладей Софья Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
23.01.1933
Дочь: Черёмушкина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно