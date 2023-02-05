Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шитов Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Иванов

Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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