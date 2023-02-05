Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шитов Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Иванов
Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно