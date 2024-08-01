Мулов Артамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Мулов Антроп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Мулов Иван
Мать ребёнка: Муллова ?
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Мулов Филип
Мать ребёнка: Муллова ?
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1711
Сын: Мулов Симан
Мать ребёнка: Муллова ?
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1717
Сын: Мулов Степан
Мать ребёнка: Муллова ?
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1722
Сын: Мулов Семен
Мать ребёнка: Муллова ?
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Мулов Фофан
Мать ребёнка: Муллова ?
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723
Сын: Мулов Увар
Мать ребёнка: Муллова ?
Смерть
Неизвестно