Денисова Ташланова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Денисов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Денисов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Денисов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Никитич