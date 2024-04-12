Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.11.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1830 ст.
Отец: Илья Мокиев
Мать: Параскева Прокофьева
Крещение
21.11.1830 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Фома Никифоров и девица Наталья.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
02.12.1849 ст.
Сын: Даниил Павлович
Отец ребёнка: Маракушин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно