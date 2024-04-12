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Екатерина Ильинична

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.11.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1830 ст.

Отец: Илья Мокиев

Мать: Параскева Прокофьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
21.11.1830 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Фома Никифоров и девица Наталья.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
02.12.1849 ст.

Сын: Даниил Павлович

Отец ребёнка: Маракушин Павел Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракушин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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