Прибыткова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.2022
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прибытков Василий
Рождение ребёнка
25.03.1964
Сын: Овчинников Игорь Владимировичь
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Ильич
Смерть
20.08.2022