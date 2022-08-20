Прибыткова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрибыткова Людмила Васильевна

Прибыткова Людмила Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибытков Василий

Мать: Прибыткова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
25.03.1964

Сын: Овчинников Игорь Владимировичь

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Ильич

Смерть
20.08.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close