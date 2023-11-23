Строкина Евпраксия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Григорий Иванов
Мать: Феодора Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Строкина) Просковья Иоаннова
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
01.07.1805
Дочь: (Строкина) Любовь Иоанн
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
23.02.1807
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Порфирий Строкин (23.02.1807-29.01.1890), в 1831 году окончил СанктПетербургскую духовную семинарию, с 1833 года — священник Владимирской церкви г.Кронштадта, с 1853 года — протоиерей, с 1866 года — н... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1808
Дочь: Лебедева (Строкина) Елизавета Иоаннова
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
16.02.1810
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
23.04.1812
Сын: Востоков Анатолий Иоаннов
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
08.06.1814
Дочь: (Строкина) Павла Иоаннова
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
22.08.1819
Сын: Строкин Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Александр Строкин (22.08.1819-1893), обучался в Ярославском уездном училище, но не окончил его; бухгалтер Ростовского уездного казначейства, коллежский асессор, кавалер ордена св.Владимира 4-й степени... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1821
Дочь: (Строкина) Павла Иоаннова
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
17.02.1823
Дочь: (Строкина) Глафира Иоаннова
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
29.03.1826
Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев
Смерть
Неизвестно