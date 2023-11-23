Строкина Евпраксия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрокина Евпраксия Григорьева

Строкина Евпраксия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Григорий Иванов

Мать: Феодора Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Строкина) Просковья Иоаннова

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
01.07.1805

Дочь: (Строкина) Любовь Иоанн

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
23.02.1807

Сын: Строкин Порфирий Иоаннов

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Порфирий Строкин (23.02.1807-29.01.1890), в 1831 году окончил СанктПетербургскую духовную семинарию, с 1833 года — священник Владимирской церкви г.Кронштадта, с 1853 года — протоиерей, с 1866 года — н... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1808

Дочь: Лебедева (Строкина) Елизавета Иоаннова

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
16.02.1810

Сын: Строкин Владимир Иоаннов

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
23.04.1812

Сын: Востоков Анатолий Иоаннов

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
08.06.1814

Дочь: (Строкина) Павла Иоаннова

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
22.08.1819

Сын: Строкин Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Александр Строкин (22.08.1819-1893), обучался в Ярославском уездном училище, но не окончил его; бухгалтер Ростовского уездного казначейства, коллежский асессор, кавалер ордена св.Владимира 4-й степени... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1821

Дочь: (Строкина) Павла Иоаннова

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
17.02.1823

Дочь: (Строкина) Глафира Иоаннова

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
29.03.1826

Сын: Строкин Аполлон Иоаннов

Отец ребёнка: Строкин Иоанн Андреев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.