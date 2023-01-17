Дмитрюков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Дмитрюков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Дмитрюков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Дмитрюков Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Дмитрюков Даниил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Дмитрюков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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