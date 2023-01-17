Дмитрюков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Дмитрюков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Дмитрюков Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Дмитрюков Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Дмитрюков Даниил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Дмитрюков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно