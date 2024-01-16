Колосова Агния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Маслово
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Маслово
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колосов Константин Степанович
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колосов Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колосов Василий Степанович
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Маслово
Рождение ребёнка
1901
Сын: Колосов Антоний Степанович
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Маслово
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колосов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно