Колосова Агния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Агния Андреевна

Колосова Агния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Маслово
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Маслово
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Константин Степанович

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Василий Степанович

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Маслово
Рождение ребёнка
1901

Сын: Колосов Антоний Степанович

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Маслово
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Стефан (Степан) Логгинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close