Курленков Егор Аксенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курленков Егор Аксенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1909

Дата смерти

25.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909

Отец: Курленков Аксён Остапович

Мать: Аниська

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.10.1991

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