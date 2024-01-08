Курленков Егор Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1909
Дата смерти25.10.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909
Отец: Курленков Аксён Остапович
Мать: Аниська
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.10.1991