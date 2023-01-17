Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 1999 и 2006
Рождение ребёнка
28.11.2006
Сын: Севостьянов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадиевич
Рождение ребёнка
09.11.2017
Сын: Севостьянов Данил Александрович
Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадиевич