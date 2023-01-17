Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

10.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 1999 и 2006

Муж: Севостьянов Александр Геннадиевич

Рождение ребёнка
28.11.2006

Сын: Севостьянов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадиевич

Рождение ребёнка
09.11.2017

Сын: Севостьянов Данил Александрович

Отец ребёнка: Севостьянов Александр Геннадиевич

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