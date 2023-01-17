Ромашов Алексей Валериевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980
Отец: Ромашов Валерий Алексеевич
Мать: Рмашова Елена Ивановна
Бракосочетание
06.09.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.2010
Дочь: Ромашова София Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности