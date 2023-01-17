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Ромашов Алексей Валериевич

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Место рождения

Марганец, Дніпропетровська область

Дата рождения

05.12.1980

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980

Отец: Ромашов Валерий Алексеевич

Мать: Рмашова Елена Ивановна

Марганец, Дніпропетровська область
Бракосочетание
06.09.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.11.2004

Сын: Ромашов Денис Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.07.2010

Дочь: Ромашова София Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Марганец, Дніпропетровська область
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