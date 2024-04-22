Степан Евстафьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.
Отец: Евстафий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Сын: Григорий Степанов
Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1717 ст.
Сын: Зотик Степанов
Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1720 ст.
Сын: Семен Степанов
Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Спиридонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно