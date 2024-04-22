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Степан Евстафьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1667 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1668 г.р.

Дети

Около 1712 г.р.
Около 1717 г.р.
Около 1720 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.

Отец: Евстафий Андреев

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Григорий Степанов

Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1717 ст.

Сын: Зотик Степанов

Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1720 ст.

Сын: Семен Степанов

Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Спиридонова

Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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