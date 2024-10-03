Кочетова (Кобелева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1866 ст.
в Гымыльском селении
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Венчан брак в Верхнебулайской Преображенской церкви в селе Верхний Булай
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.
Дочь: Берсенëва (Кочетова) Лукея Акимовна
Отец ребёнка: Кочетов Аким Кириллович
Смерть
Неизвестно