Кочетова (Кобелева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Кобелева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1866 ст.

Отец: Кобелев Иван Александрович

Мать: Кобелева Мариамия Гавриловна

в Гымыльском селении
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Муж: Кочетов Аким Кириллович

Венчан брак в Верхнебулайской Преображенской церкви в селе Верхний Булай
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.

Дочь: Берсенëва (Кочетова) Лукея Акимовна

Отец ребёнка: Кочетов Аким Кириллович

Смерть
Неизвестно

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