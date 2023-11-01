Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Михайла Ефимович

Рождение ребёнка
1694

Дочь: (Пыжева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пыжев Михайла Ефимович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Пыжев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михайла Ефимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Пыжев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михайла Ефимович

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