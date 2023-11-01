Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1694
Дочь: (Пыжева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пыжев Михайла Ефимович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Пыжев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Пыжев Михайла Ефимович
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Пыжев Михайла Ефимович