Лукьянова евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1894
Дата смерти06.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1922
Дочь: евдокия
Отец ребёнка: Лукьянов федор
Рождение ребёнка
10.09.1925
Дочь: Шаломина анна
Отец ребёнка: Лукьянов федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов федор
Смерть
06.01.1985
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Творино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область