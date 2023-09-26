Лукьянова евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1894

Дата смерти

06.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1922

Дочь: евдокия

Отец ребёнка: Лукьянов федор

Рождение ребёнка
10.09.1925

Дочь: Шаломина анна

Отец ребёнка: Лукьянов федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов федор

Смерть
06.01.1985
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Творино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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