Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивин Силивин Селявин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивин Силивин Селявин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Селивина Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1914

Муж: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Селивин Силивин Селявин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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