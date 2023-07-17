Селивина Силивина Селявина (Лагуточкина) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивин Силивин Селявин Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивин Силивин Селявин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Селивина Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Сергей Захарович
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1917
Смерть
Неизвестно