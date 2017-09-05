Рогачев Вячеслав Владимирович 05.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогачев Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1957

Дата смерти

05.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1957

Отец: Рогачев Владимир Григорьевич

Мать: Рогачева (Ломкина) Алла Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачева Ирина Альбертовна

Рождение ребёнка
12.09.1979

Сын: Рогачев Илья Вячеславович

Мать ребёнка: Самойлова (Соколова) Людмила Александрова

город Кострома
Рождение ребёнка
01.03.1984

Дочь: Рогачева Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Самойлова (Соколова) Людмила Александрова

Смерть
05.09.2017

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