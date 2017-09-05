Рогачев Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1957
Дата смерти05.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1979
Сын: Рогачев Илья Вячеславович
Мать ребёнка: Самойлова (Соколова) Людмила Александрова
город Кострома
Рождение ребёнка
01.03.1984
Дочь: Рогачева Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Самойлова (Соколова) Людмила Александрова
Смерть
05.09.2017