Bedretdin Abbas
Место рожденияIrbiça Рыбушкино
Дата рождения1895
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Bedretdin) Muzeyyene (Museijene)
Мать ребёнка: Bedretdin (Bavautdin) Mönire
Рождение ребёнка
25.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bedretdin (Bavautdin) Mönire
Смерть
1967