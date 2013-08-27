Алифер Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифер Игорь Александрович

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

05.11.1962

Дата смерти

27.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1962

Отец: Алифер Александр Андреевич

Мать: Алифер Людмила Ивановна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
22.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
21.11.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.08.2013
Витебск, Витебская область
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