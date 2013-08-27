Алифер Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения05.11.1962
Дата смерти27.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1962
Рождение ребёнка
22.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
21.11.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2013