Балашов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Балашова (Духович) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова (Духович) Валентина

Рождение ребёнка
27.04.1982

Сын: Балашов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Балашова (Духович) Валентина

Смерть
Неизвестно

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