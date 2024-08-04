Балашов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Балашова (Духович) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1982
Сын: Балашов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Балашова (Духович) Валентина
Смерть
Неизвестно