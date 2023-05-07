Парватова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парватова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Павел Тереньтьевич

Мать: Костина Хавронья Карниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порватов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порватова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парватов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарботовская Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парватова Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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