Парватова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порватов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порватова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парватов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарботовская Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парватова Нина Андреевна
Смерть
Неизвестно