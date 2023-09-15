Казанцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.2018
Сын: Казанцев Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Леонидович
Рождение ребёнка
15.05.2022
Дочь: Казанцева Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Казанцев Андрей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно