Казанцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2018

Сын: Казанцев Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Леонидович

Рождение ребёнка
15.05.2022

Дочь: Казанцева Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волов Константин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Казанцев Андрей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Андрей Леонидович

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