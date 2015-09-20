Белостоцкая (Головина) Нина Михайловна
Место рожденияРоссия, Волгоградская область, г. Волгоград
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти20.09.2015
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: Головин Михаил Терентьевич
Россия, Волгоградская область, г. Волгоград
Рождение ребёнка
16.02.1948
Сын: Белостоцкий Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Белостоцкий Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Белостоцкая Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Белостоцкий Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1955
Дочь: Файнберг Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Белостоцкий Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2015