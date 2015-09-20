Белостоцкая (Головина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белостоцкая (Головина) Нина Михайловна

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Место рождения

Россия, Волгоградская область, г. Волгоград

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

20.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Головин Михаил Терентьевич

Мать: не указана

Россия, Волгоградская область, г. Волгоград
Рождение ребёнка
16.02.1948

Сын: Белостоцкий Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Белостоцкий Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Белостоцкая Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Белостоцкий Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1955

Дочь: Файнберг Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Белостоцкий Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белостоцкий Сергей Михайлович

Смерть
20.09.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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