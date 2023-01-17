Захарова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1882
Дочь: Головина Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Захаров Поликарп Лаврентьев
Городище, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Пелагея Поликарпова
Отец ребёнка: Захаров Поликарп Лаврентьев
Смерть
Неизвестно