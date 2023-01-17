Захарова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1882

Дочь: Головина Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Захаров Поликарп Лаврентьев

Городище, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Пелагея Поликарпова

Отец ребёнка: Захаров Поликарп Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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