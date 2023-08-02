Кисилева Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2002
Отец ребёнка: Хромых Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Хромых Эмилия Алексеевна
Отец ребёнка: Хромых Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
2015
Дочь: Хромых Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Хромых Алексей Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно