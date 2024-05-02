Родина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Родин Александр Пантелеевич

Мать: Родина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Бельская) Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Бельский Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельский Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Бельский Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Бельский Сергей Николаевич

Смерть
1994

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