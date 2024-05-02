Родина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Бельская) Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Бельский Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.04.1937
Сын: Бельский Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Бельский Сергей Николаевич
Смерть
1994