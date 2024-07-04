Субботин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1987
Место жительства
Неизвестно
Икша, Дмитровский, Московская область
Место жительства
С 30.10.1987 по 30.04.1994
Дом: Икша, Рабочая, 19, п. Икша, Москва и область
Место жительства
С 01.05.1994 по 20.03.2008
Дом: Икша, Рабочая, 11, п. Икша, Москва и область
Образование
С 01.09.1994 по 30.06.2004
Школа: Икша, Рабочая, 18, п. Икша, Москва и область
Место жительства
С 21.03.2008 по 04.08.2019
Дом: Дмитров, Архитектора Белоброва, 5, г. Дмитров, Москва и область
Бракосочетание
01.06.2019
Рождение ребёнка
05.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Виктория Константиновна