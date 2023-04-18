Павлова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Ландышев Василий Петрович

Отец ребёнка: Павлов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ландышева Фросья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Маша Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ландышева Лиза Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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