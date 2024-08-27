Федот Андреянов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Андреян Савинов
Мать: Стефанида Иванова
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.42 с.328
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Овдотья Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Степан Федотов
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Оксинья Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
29.05.1771
Дочь: Феодосия Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марья Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
26.07.1772
Дочь: Пелагея Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.43 л.267об
Рождение ребёнка
05.05.1774
Дочь: Ирина Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.45 л.284
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устинья Федотова
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василей Федотов
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Афонасей Федотов
Мать ребёнка: Феодосья Ларионова
Смерть
Неизвестно