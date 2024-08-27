Федот Андреянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедот Андреянов

Федот Андреянов

Место рождения

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Андреян Савинов

Мать: Стефанида Иванова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.42 с.328
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Овдотья Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1768

Сын: Степан Федотов

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Оксинья Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.05.1771

Дочь: Феодосия Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марья Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.07.1772

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.43 л.267об
Рождение ребёнка
05.05.1774

Дочь: Ирина Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГИА ЧР. ф.225 оп.3 д.45 л.284
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устинья Федотова

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1777

Сын: Василей Федотов

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1782

Сын: Афонасей Федотов

Мать ребёнка: Феодосья Ларионова

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.