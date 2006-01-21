Николаева (Николаева) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1920
Дата смерти21.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1920
Рождение ребёнка
18.02.1947
Сын: Стрельцов Владислав
Отец ребёнка: Стрельцов Николай Лаврентьевич
Таджикистан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Стрельцов Олег Николаевич
Отец ребёнка: Стрельцов Николай Лаврентьевич
Смерть
21.01.2006
Причина смерти: Naturale / Vecchiaia
Похороны
Неизвестно