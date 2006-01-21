Николаева (Николаева) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Николаева) Елена Григорьевна

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.07.1920

Дата смерти

21.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1920

Отец: Николаев Григорий Николаевич

Мать: Николаева Феоктиста Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1947

Сын: Стрельцов Владислав

Отец ребёнка: Стрельцов Николай Лаврентьевич

Таджикистан
Рождение ребёнка
1952

Сын: Стрельцов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Стрельцов Николай Лаврентьевич

Смерть
21.01.2006
Гродно, Гродненская область
Причина смерти: Naturale / Vecchiaia
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
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