Ковалёва Ефросинья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1906
Муж: скрыто настройками приватности
Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1913
Сын: Ковалёв Прохор Емельянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно