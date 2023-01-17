Ковалёва Ефросинья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Ефросинья Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1906

Муж: скрыто настройками приватности

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Ковалёв Прохор Емельянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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