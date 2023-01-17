Иваницкий Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти19.07.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1830 по 1836
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1836 по 1850
Смерть
19.07.1850