Иваницкий Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкий Александр Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

19.07.1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1830 по 1836
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1836 по 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.07.1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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